İlçe kongrelerinde değişim: 'CHP gençlerle yenileniyor'

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

İlçe kongreleri süreci devam eden CHP’de, genel merkeze yakın listelerin değişimciler karşısında önde olduğu gözüküyor. Parti kurmayları da kongrelerde konuşan üyelerin değişim istese bile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “olumsuz bir görüş dile getirmediğini” belirtiyor. Bunun yanında partide isimlerden bağımsız olarak bir yenilenmeyi savunan isimler de “Değişim tartışmaları isimler üzerinden gidiyor ancak kongrelerde seçim kaybetmiş, yıpranmış kişilerin yerine yepyeni, örgütümüzün içinden gelen ve genç isimler de kazanıyor. Yani partide isimler üzerinden giden değişim tartışmaları dışında da bir gençleşme ve yenilenme var” dedi.

‘KURULTAYA YANSIYABİLİR’

Kurmaylar, “Genel başkanımızın seçimde sergilediği performansı herkes görüyor. Seçimin adil koşullarda geçmediğini de herkes biliyor. Yapılan karalama kampanyaları, montaj videolar ortada. Bu nedenle değişimi isteyenlerde dahi genel başkanımıza yönelik ağır bir eleştiri olmuyor. Bunun yanında yapılan ittifaklara, seçim kampanyalarına, hazırlıklarımızın yetersiz olduğuna yönelik eleştiriler var. Özellikle parti örgütünün aday belirlenmesi sürecine yönelik eleştirisi var” değerlendirmesini yapıyor.

Öte yandan; partililer kongrelerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel gibi isimler üzerinden süren değişim tartışmalarının dışında da “partide bir değişim ve yenilenme yaşandığını” belirtiyor.

İsimlerden bağımsız yaşanan bu yenilenme için konuşan partililer, “Kongrelerde bazı ilçelerde hem ilçe başkanlığında hem de delege bazında partimizin genç isimlerinin seçildiğini görüyoruz. Bunlar daha önce parti örgütü içinde yer alan ancak isimleri yıpranmamış, yepyeni kişiler ve seçim yenilgileri görmüş kişilerin yerine geliyorlar. Parti içinde sürekli kaybeden ve yeniden görev alan kişiler değişmeye başlıyor. Yani partide isimler üzerinden giden değişim tartışmaları dışında da bir gençleşme ve yenilenme var ve bu durum da kurultaya yansıyabilir” yorumunu yapıyor.