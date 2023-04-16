Yayınlanma: 16.04.2023 - 17:42

Güncelleme: 16.04.2023 - 17:42

Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, İnce'nin paylaşımın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Cihaner,"Kumpas davaları sürecinde uğradığım haksızlıkları dile getirenlere şükranlarımı sunuyorum ancak bu kritik süreçte adımın CHP'ye zarar vermek için kullanılmasını kabul etmiyorum" dedi. Peki, İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

İLHAN CİHANER KİMDİR?

İlhan Cihaner, 23 Şubat 1968 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Kars doğumlu olan Cihaner, ilköğrenimi Kars’ta, ortaöğrenimi Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de savcı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet başsavcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, infaz hukuku, İstanbul protokolü ve istinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (Strasbourg) insan hakları üzerine, Hollanda'da ise istinaf mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

2007’de Erzincan Başsavcısı olarak atandı. İlhan Cihaner göreve başladığı yıl İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Cemaate bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı. Fethullah Gülen grubuna yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Hanefi Avcı'nın iddiasına göre savcı Cihaner’in jandarmayla beraber yürüttüğü İsmailağa cemaati tahkikatı ve Gülen cemaati soruşturmalarının yarattığı rahatsızlık nedeniyle kurulan kumpasla görevden alınarak tutuklandı. Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı, 26 yıl hapis istemi ile dava açtı. 4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonraki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı. O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar "FETÖ/PDY" soruşturmasından tutuklandı.

İLHAN CİHANER SİYASİ KARİYERİ

2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde aday gösterilmedi.

İLHAN CİHANER ÖZEL YAŞAMI

İlhan Cihaner, 1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete Sol'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Sol gazetesinin kapanmasından sonra Birgün'de yazmaya devam etti. Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.