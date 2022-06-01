Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik 'Bunlar çürük, bunlar sürtük' sözlerine Kaftancıoğlu'ndan sert tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok "diye konuştu. Yurttaşlar Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt verdi. Bir yurttaş; "Ülkeyi kurtaran liderden, ülkenin kadınlarına 'sürtük' diyen bir lidere..." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Gezi direnişini 9'uncu yıldönümünde hedef aldı. Erdoğan, "Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici" diye belirtti. Erdoğan ayrıca, "9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkiyalar bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok" dedi.
Erdoğan'ın sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sert yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Ya sen?" diye sordu.
Ya sen? https://t.co/8rexrsSzHQ— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 1, 2022
Öte yandan yurttaşlardan da tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren bir yurttaş, "Ülkeyi kurtaran liderden, ülkenin kadınlarına 'sürtük' diyen bir lidere..." dedi. İşte o paylaşımlar:
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