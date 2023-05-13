İlhan Taşcı'dan TRT iddiaları: 'Pazar günü işe gelme' talimatı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

Seçimlere bir gün kala TRT hakkındaki iddialar hız kesmeden devam ediyor. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser’in seçim öncesi “kozmik oda” ve “manipülasyon” iddialarına ilişkin randevu talebini reddetti.

Sobacı, İletişim Başkanlığı’ndan izin alamadığı için randevu veremediğini belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Taşcı “Çekineceğiniz bir şey yoksa sizin bu randevu talebimizi seve seve kabul etmeniz gerekir. Neyin görülmesini istemiyorlar bilmiyoruz” dedi.

(İlhan Taşcı)



TRT’YE SORULAR

Taşcı, TRT yönetiminin şu sorulara yanıt vermesini istedi: