İlhan Taşcı'dan TRT iddiaları: 'Pazar günü işe gelme' talimatı
TRT, seçim öncesi “manipülasyon” tartışmalarıyla gündeme geldi. Kurumun seçimde görev alacak çalışanlarına “güvenlik soruşturması” yaptığını söyleyen RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Pazar günü çalışması gereken bazı personele ‘Gelmeyin’ talimatı verildi” dedi
Seçimlere bir gün kala TRT hakkındaki iddialar hız kesmeden devam ediyor. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser’in seçim öncesi “kozmik oda” ve “manipülasyon” iddialarına ilişkin randevu talebini reddetti.
Sobacı, İletişim Başkanlığı’ndan izin alamadığı için randevu veremediğini belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Taşcı “Çekineceğiniz bir şey yoksa sizin bu randevu talebimizi seve seve kabul etmeniz gerekir. Neyin görülmesini istemiyorlar bilmiyoruz” dedi.
(İlhan Taşcı)
TRT’YE SORULAR
Taşcı, TRT yönetiminin şu sorulara yanıt vermesini istedi:
- Seçim günü yayında görev alacak olan personelle ilgili güvenlik soruşturması neden yapıldı? İşe başlarken güvenlik soruşturması yapılmışken neden yenisine ihtiyaç duyuldu?
- Pazar ve pazartesi çalışan personeller insan kaynakları tarafından arandı ve onlara “Gelmeyin” talimatı verildi. Neyi görmeleri istenmiyor?
- TRT’de görevlendirilen İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın personeli hangi amaçla kurumdadır? Bunlar arasında seçim günü mesai yapacak olan var mıdır?
- Ocak ayından bugüne kurum bünyesine katılan 700’ü aşkın yeni personelden kaçı seçim yayınlarında görevlendirildi?
- Onlarca tecrübeli kameraman ve muhabirin bulunduğu kurumda seçim öncesi yeni ekiplere neden ihtiyaç duyulmuştur?
- TRT’de maaş ve uzmanlıklarının ne olduğunu kimsenin bilemediği bir danışman ordusu kurduğunuz iddialarına yanıtınız nedir?
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