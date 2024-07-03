İliç komisyonu karıştı: Deniz Yavuzyılmaz 'Kurum gelmeli' dedi, vekiller ayaklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İliç'teki 9 işçinin ölümüne sebep olan maden faciasında "asli kusurlu" olduğunu belirterek TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda dinlenmesini istedi. Yavuzyılmaz'ın talebi, komisyonda AKP'li ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı.

ANKA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 21:41
İliç komisyonu karıştı: Deniz Yavuzyılmaz 'Kurum gelmeli' dedi, vekiller ayaklandı
Abone Ol google-news

TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu 12. toplantısında Hacettepe ve Dokuz Eylül üniversitesinden akademisyenler sunum yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2021 yılında şirketin kapasite artışına "ÇED olumlu" kararı verdiği hatırlatarak, faciadan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "asli kusurlu" bulunması nedeniyle komisyonda dinlenmesini talep etti.

Komisyona talebini ilişkin dilekçe sunan Yavuzyılmaz, ayrıca maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçinin de ailelerinin dinlenilmesini de istedi. Komisyon'da AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın talebine "Siyasi şov yapma" tepkisi verdi.

Yavuzyılmaz, "Şov yapmak Murat Kurum'u tekrar çevre Bakanı olarak atamaktır." dedi. AKP'li ve MHP'li vekiller ise "Sana mı soracağız?" diye karşılık verdi.

Yavuzyılmaz, vekillere "Murat Kurum'un çağırılması gerekiyor. Siz de sorsanıza aynı kaygı niye siz de yok. Dönemin Çevre Bakanının buraya gelip gelmemesi ile ilgili bir kaygınız var mı?" diye sordu.


İliç haberleri MAden faciası haberleri Erzincan haberleri Deniz Yavuzyılmaz haberleri AKP haberleri MHP haberleri

İlgili Haberler

‘İliç’te kapasite artışı için ÇED raporu eksik’

‘İliç’te kapasite artışı için ÇED raporu eksik’
İYİ Partili vekil açıkladı: İliç faciasında bir ihmal daha ortaya çıktı

İYİ Partili vekil açıkladı: İliç faciasında bir ihmal daha ortaya çıktı
İliç'de toprak altından 112 gün sonra çıkarılan işçinin kimliği DNA testi ile belirlenecek

İliç'de toprak altından 112 gün sonra çıkarılan işçinin kimliği DNA testi ile belirlenecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler