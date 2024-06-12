İYİ Partili vekil açıkladı: İliç faciasında bir ihmal daha ortaya çıktı
Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin bir ihmal daha ortaya çıktı. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, joeradar görevlisinin faciadan 1 saat önce şirket yönetimine attığı maili açıkladı.
İliç’te 9 işçinin liç yığını altında kalarak hayatını kaybettiği ihmaller zincirinde bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda joeradar görevlisinin faciadan 1 saat önce şirket yönetimine uyarı e-postası gönderdiğini söyledi.
E-postada maden sahasında tehlikeli bir durum olduğu ve operasyonların durdurulması gerektiği ifade edildi.
Uz, “Şirketin tüm yetkililerine gitmiş bu mail ama bunu saklıyorlar, gizliyorlar. ‘Sahada konuştuğumuz üzere yığın liçi güney batı kademe 32 ve kademe 25 arasında, özellikle son 2 kademede aşırı ve ani malzeme yüklenmesi nedeni ile bir ivme gözlenmiştir. An itibari ile radar ölçümleri ile alanda 90 mm lik bir yer değiştirme tespit edilmiştir. Hareketin ivme hızını azaltabilmek adına, yığma operasyonlarının durdurulması ve birincil olarak çekme çatlaklarının kapatılması ve çimento ile düzeltilmesi gerekir’ diye rapor verilmesine rağmen şirket bunu bizden gizliyor. Durdurun diyor işleri ama bir durdurma yok. Net olarak kaza geliyor diyor. Ama bu arkadaşımız tutuklu ve mail ortada yok” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Bin yıldır dalan kabile 'mutant gen' geliştirdi!
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı