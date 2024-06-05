İliç'de toprak altından 112 gün sonra çıkarılan işçinin kimliği DNA testi ile belirlenecek

Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:41

Güncelleme: 05.06.2024 - 11:41

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Aranan beş işçiden birine de 112 gün sonra dün ulaşıldı. Toprak altında kalan 4 işçinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

Dün toprak altında çıkarılan işçinin cenazesi tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri çıkarılamayan 5 ailenin yakınlarından DNA testi için örnekler alınacağı öğrenildi.