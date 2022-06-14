İller Bankası müdürü, kredilerinin ve hibelerinin iktidar partisine aktarıldığını itiraf etti

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

İller Bankası kredilerinden en büyük payı AKP’li belediyelerin aldığı ortaya çıktı. 2020’de iktidarın talep ettiği işlerin yüzde 88’i, muhalefetin talep ettiği işlerin de yüzde 79’u karşılandı. Geçen yıl da oran yüzde 77’ye, yüzde 67 oldu.

TBMM KİT Komisyonu’nda İller Bankası AŞ’nin hesapları görüşüldü. İller Bankası AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük, kredilerin dağılımı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Büyük, “ayrımcılık” yapıldığı iddialarının gündeme getirildiğini belirterek şunları söyledi:

YIL YIL AÇIKLADI

“Ben de bu esnada merak ettim ve bir not çıkardım; mesela şöyle: İLBANK’ın özkaynaklarıyla verdiği kredilere baktım, şöyle düşündüm: Hiç parti adı kullanmadan iktidara ne kadar, muhalefete ne kadar diye merak ettim ben de çünkü bayağı yer aldı. Mesela, özkaynaklarımızdan 2019 yılında iktidar partisinin talep ettiği işlerin yüzde 67’si karşılandı, muhalefetin yüzde 50’si; 2020’de iktidarın yüzde 88’i, muhalefetin yüzde 79’u; 2021’de iktidarın yüzde 77’si, muhalefetin yüzde 67’si. Gelelim hibeye… Yine, iktidar 2019’da yüzde 82’yken muhalefet yüzde 68...”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “iktidar” denilince AKP ve MHP’nin mi kastedildiğini sordu. Büyük, “Hayır; iktidar diyorum, diğerine muhalefet diyorum” karşılığını verdi. Büyük daha sonra, “Mesela 2020’de yüzde 76’ya 67; 2021’de 70’e 60” diyerek devam etti. Yavuzyılmaz, “70’e 60 nasıl oluyor?” diye sordu. Büyük, “Yani iktidar partisinin talep ettiği işlerin yüzde 70’i yerine getirildi, muhalefetin talep ettiği işlerin yüzde 60’ı yerine getirildi” dedi. Büyük, dış kaynak olarak da iktidar partisinin 52 belediyesinin 299 projesine, muhalefetin 38 belediyesinin 271 projesine, “yani 52’ye 48” destek olduklarını söyledi.