İller Bankası, ‘rant projesi’ diye eleştirilen Merkez Ankara’ya taşındı

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

Ankara Ulus’taki tarihi binası 2017’de yıkılan ve kiracı hale getirilen İller Bankası, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat’ın projesi Merkez Ankara’ya taşındı.

İTİRAZI DUYMADILAR

Belediyelerin imar faaliyetlerini finanse etmek amacıyla 1933 yılında kurulan İller Bankası, 1935 yılında açılan yarışmayı kazanan ve Seyfi Arıkan’ın projesi olan Ulus’taki binada hizmet veriyordu. Atatürk döneminden kalan yapılar arasında sayılan İller Bankası, 2017’de “bulunduğu bölgeye yapılan caminin alanına girdiği” gerekçesiyle kent bileşenlerinin itirazlarına karşın yıkıldı. Bu gelişmenin ardından “görevi imar faaliyetlerini finanse etmek” olan İller Bankası, Çukurambar semtindeki bir plazaya kiracı olarak taşındı. Sayıştay, 2019’da “Genel müdürlüğün Ankara ilindeki tüm hizmet birimlerinin bir arada toplanmasını sağlayacak büyüklükte bir genel müdürlük hizmet binasının bir an önce yapılmasının yararlı olacağı” tespitini yaptı.

MAHKEMELİK OLDU

Cumhuriyet, 29 Aralık 2021’de “TCDD kiraya, binası Medipol’e” başlıklı haberle İller Bankası’nın AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat’ın projesi Merkez Ankara’ya taşınacağı iddiasını gündeme getirmişti. Bu süreçte imar planları meslek odaları tarafından yargıya taşınan ve “rant projesi” olarak adlandırılan Merkez Ankara’nın “kamu kurumlarının da olduğu bir yaşam alanı haline getirilerek binalarının satılmasının sağlanmaya çalışıldığı” ileri sürülmüştü. Son olarak İller Bankası, kısa süre önce Merkez Ankara’daki yeni adresine taşındı ve tabelasını astı. Bunun yanı sıra TCDD ve Tapu Kadastro Genel müdürlüklerinin de Merkez Ankara’ya taşınacağı iddia ediliyor.

SAHİBİ Mİ YOKSA KİRACI MI?

Merkez Ankara’yı Meclis gündemine taşıyan ancak önergelerine yanıt alamayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İller Bankası’nın Merkez Ankara’da kullandığı binanın sahibi mi olduğu yoksa kiracı mı olduğunun açıklanmadığını vurguladı. Emir, “Bu proje her zaman çevre katliamı ve imar kirliliği olarak gündeme getirildi. Firma, bu projeyi elden çıkarmakta zorlanınca, kamu kurumları neredeyse zorla oraya taşıttırıldı” dedi.