İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı: 'Kanunen yasaklanmalı'

09 Ağustos 2022 Salı, 18:38

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef alan açıklamalarıyla bilinen imam Halil Konakcı, "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" diyerek kadınları hedef almıştı. Konakcı kadınlarla ilgili açıklamalarının ardından bu kez de dövme yaptıranları ve dövmecileri hedef aldı.

Konakcı şu ifadeleri kullandı:

"Ya ne hale geldi bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme ya gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıbben yasaklanmalı. Ya burası Müslüman bir ülke ne işi var salyangozun soframızda. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta bunun yeri vardır. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim ya, yaptıranları da...

Kapatsınlar dükkanlarını, bu nedir ya. Gençlerimizin elinde kolunda... Müslüman anne babaların evlatları bunlar ya... O elinde, kolunda dövmesi olan, o bir karışçık şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan, gençlerin birçoğunun annesi, beş vakit namazlı teheccüd'e bile kalkıyor ya, operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Bu işin önüne geçmeliyiz."

NE OLMUŞTU?

İmam Halil Konakcı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısı yapmıştı. Konakcı, "O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Konakcı ardından kadın-erkek eşitliğine karşı skandal ifadeler kullanmıştı. Konakcı, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?" demişti.

Konakcı'nın tepki çeken açıklamasının ardından TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na vermişti. Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.