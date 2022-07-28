Kadınları hedef almıştı: İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:46

Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camisi İmamı olarak bilinen Halil Konakcı, kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmıştı.

Konakcı'nın, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin" ifadeleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan HKP, Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YENİ AÇIKLAMA

Konakcı, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

"Bize düşen zamanı güzel kullanıp mesleğimizi yapmaya devam etmektir. Daha fazla israf edecek vaktimiz yok" diyen Konakcı, şöyle devam etti:

"Şahsımıza yönelik planlı ve programlı saldırı, hakaret ve tehdit edenleri muhatap almadan, bu vatanın öz evladı olarak son nefesimize kadar mesleğimizi yapmaya yani 'Nefsimize, neslimize ve tüm insanlığa tebliğe devam edeceğiz' tüm tehdit ve hakaret edenleri adli makamlara havale edip gerekeni yaptık. Daha fazla israf edecek vaktimiz yok."