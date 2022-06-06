İmam hatip ortaokulunda dansöz oynatıldı; Milli Eğitim Müdürü Cumhuriyet'e açıkladı: Görevden alındı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:43

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonda 8 Mayıs günü düzenlenen etkinlikte dansöz oynatıldı.

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, İmam Hatip Ortaokulu'nda dansöz oynatılmasına tepki gösterdi.

"UTANÇ TARİFSİZDİR"

Toy, okula gelir elde etmek için Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen okul çayının dansöz eşliğinde yapıldığını açıkladı.



Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerinde bulunduğunu belirten Toy, "Öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır. Okulların kaynak yaratmak için düştüğü acziyet karşısında duyduğumuz utanç tarifsizdir. Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak?" dedi.

"DERHAL ADLİ-İDARİ SÜREÇ BAŞLATILMALI"

"Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır" diyen Toy açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Okul yönetiminin de daha şimdiden 'okul aile birliği bizden bağımsız düzenledi' dediğini duyar gibiyiz. Sakın ha! Devlet memurluğu sınırlarını bu yollarla aşan, okul aile birliklerini bir araç olarak kullanan okul müdürleri ilk hesap sorulması gereken kişilerdir. Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkililerden açıklama bekliyoruz."

"OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI"

Konuya ilişkin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Cumhuriyet.com.tr'ye konuştu.

Tüfenkçi şu ifadelere yer verdi:

"Mevzuatı işletiyoruz. Gereken inceleme ve soruşturma yapılıyor. Okul aile birliği yönetimi olayın ardından görevden alındı. İşin aslı şu; Anneler Günü ve Hıdırellez eğlencesi gibi bir kırsal alan etkinliği düzenlemişler. Orası bizim daha önce belde olan bir noktamız. Aslında bakarsanız dansöz çağırma gibi bir şey yok. Kadın kadına eğlencelerde şantöz daveti oluyor. Getirilen şantöz onun kızı o aslında. Özel dansöz tutma diye bir şey söz konusu değil."