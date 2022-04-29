İmam Mercedes'ini avluya çekti: 'Burası benim iş yerim'
Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde görevli imam, Mercedes marka otomobilini cami avlusuna çekmesi üzerine gelen tepkiye "Herkes aracını iş yerinin önüne koyuyor, burası da benim iş yerim" diye yanıt verdi.
Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz'ın Üsküdar Selimiye Camii'nin avlusuna park edilmiş halde görülen Mercedes marka otomobille ilgili sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Twitter hesabı üzerinden, avludaki otomobilin fotoğrafını paylaşan Mehmet Dilbaz, aracın caminin imamına ait olduğunu öğrenmesi üzerine kendisine "Bu arabayı buraya koyamazsın" dediğini, bunun üzerine "Herkes aracını iş yerinin önüne koyuyor, burası da benim iş yerim" yanıtı aldığını belirtti.
Dilbaz, paylaşımını "Yorum yapmak istemiyorum" diyerek tamamladı.
Dilbaz'ın aktardığına göre durumla ilgili olarak Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı devreye girdi ve otomobil avludan çekildi. Müftü ayrıca otomobilin bir daha da avluya park edilmemesi talimatını verdi.
İşte Dilbaz'ın paylaşımı:
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