Hilafet çağrısı tepkilere neden olmuştu: İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler

22 Nisan 2022 Cuma, 22:49

Bursa Mihraplı Camisi'nde vaaz veren imam Halil Konakçı, "Dünyada iki ırk vardır; müslüman ve kafirdir" dedi.

Sezen Aksu’yu Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda hedef alan imam Halil Konakçı, hilafet çağrısı yaparak, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu skandal ifadelerin ardından Konakçı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

"MÜSLÜMANSA, İSRAİLLİ OLSA KARDEŞİM, ALMAN OLSA MÜSLÜMANSA KARDEŞİMDİR"

Konakçı, bugün verdiği vaazda yeni skandal ifadelerde bulundu.

Konakçı, dünyada iki ırk olduğunu iddia ederek "Dünyada iki ırk vardır bunu unutmayın, soy sop asabiyet değil. Sos sopla olsaydı peygamber asabiyet yapardı, kendi soyunu yüceltirdi. İki ırk vardır; müslüman ve kafirdir. Müslümansa, İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa müslümansa kardeşimdir. Ama 'gavur'sa öz akrabam olsa umrumda değil. Akrabalık bağlarında birincisi kan, ikincisi iman" ifadelerini kullandı.