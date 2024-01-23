İmamoğlu: Artık o devir kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harbiye’de düzenlenen “Enstitü İstanbul İSMEK 2. Eğitmenler Zirvesi”ne katıldı.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00
İmamoğlu: Artık o devir kapandı
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İmamoğlu, konuşmasında sesi değiştirilerek hazırlanan sahte video ve bozulmuş gibi gösterilen İETT otobüsüyle ilgili “Ne toplum kültürümüze uygun, ne insani düşüncelere, ne inancımıza uygun olmayan bu tür tutum ve tavırları ortaya koyanlara ben, ‘Allah akıl versin’ diyorum. Akla, bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da İSMEK’e davet ediyorum” dedi. 

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde kendisinin hedef almasını değerlendirdi. 

İmamoğlu “Kendisine ait olduğunu düşündüğü ve yanıldığı bir şehri, gerçek sahibine İstanbulluya kazandıralı beş yıl oldu. Bu şaşkınlık, bu yanılgı hâlâ devam ediyor ve bunu bir türlü aşamadılar. Artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin” diye konuştu.


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