Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran paylaşım: 'Üzülme annem bu günler geçecek'

Son dakika haberi... Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem bu günler geçecek" notunu düştü.

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran paylaşım: 'Üzülme annem bu günler geçecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 100'ü aşkın isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 87 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiası ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürerken, gözaltına alınanların ifade işlemleri başladı.

"ÜZÜLME ANNEM BU GÜNLER GEÇECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltındaki ikinci gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Annesi ile yapılan bir röportajı paylaşan İmamoğlu "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" notunu düştü.


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