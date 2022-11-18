Barış Terkoğlu yazmıştı: İmamoğlu davasıyla ilgili habere erişim engeline itiraz reddedildi
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasıyla ilgili iddiaların yer aldığı haberine erişim engeli getirilmişti. Mahkeme, erişim engeline itirazın da reddine karar verdi.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davayla ilgili iddiaların yer aldığı haberine erişim engeli getirilmişti. Karara itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Terkoğlu'nun haberinde, davanın eski hâkimi Hüseyin Zengin’e bazı savcılar aracılığıyla, "İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, siyasi yasaklı hale getirmesinin telkin edildiği" iddia edilmişti.
Habere getirilen erişim engeline karşı itiraz üzerine İstanbul Anadolu 3. Ceza Hakimliği'nce verilen kararda "yayınlarda kişilik haklarının ihlaline yönelik hareket edildiği", "basın hürriyeti sınırlarını ihlal eder nitelikte yayınlar olduğu" gibi nedenler yer aldı.
Hakim Hüseyin Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hâkim getirilmişti.
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