‘İmamoğlu’ ifadelerinin ardından ihraç edildi: Eski AKP’li vekil ‘uyanıklar beğenmemiş’ diyerek savunmasını paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Erdoğan, sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" paylaşımı nedeniyle AKP'den ihraç edilen eski vekil Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından "Uyanıklar beğenmemiş" diyerek savunmasını paylaştı.

‘İmamoğlu’ ifadelerinin ardından ihraç edildi: Eski AKP’li vekil ‘uyanıklar beğenmemiş’ diyerek savunmasını paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 21:28

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" paylaşımını yapmış ve partisinden ihraç edilmişti.

“ARŞİVE GİRMESİNİ ENGELLEMİŞLERDİR”

Kocabıyık sosyal medya hesabından, "Ak parti merkez disiplin kurulundaki çok uyanık arkadaşlar akılları sıra benim savunmamı beğenmemişler ve bu metnin parti arşivine girmesini engellemişlerdir. Hiç niyetim yoktu ama bu durum karşısında söz konusu savunmamın Türkiye arşivine girmesini sağlamak benim için bir görev haline gelmiştir" notunu düşerek savunmasını paylaştı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Hüseyin Kocabıyık

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