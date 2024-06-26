İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? 3 isimden 3 ayrı açıklama

Yayınlanma: 26.06.2024 - 08:42

Güncelleme: 26.06.2024 - 08:42

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir araya geldi. İkilinin görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu, bu soruya "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz yani. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız” yanıtını verdi.

"HEPSİ ASPARAGAS"

Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor” sorusunu ise “Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz. Bayramlaştık” ifadeleri ile yanıtladı.

"HAFTAYA DA OLABİLİR, BİR SONRAKİ HAFTA DA..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise görüşmeye ilişkin verdiği demeçte “Sayın önceki dönem Genel Başkanımızla Kurban Bayramı’nda kendisini arayarak bayramlaştık. ‘Ben artık Ankara’ya da geliyorum. Muhtemelen daha sık geleceğim. Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü ve geldiğimiz bu esnada olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim’ dedim kendisine. O da ‘Memnuniyetle’ dedi. Ama net olarak şu tarih bu tarih yok. Bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Yani olursam zaten ararım. Haftaya da olabilir. Bir sonraki hafta da olabilir. Kendisiyle telefonda konuşur, karar verir, sizlere de haber vermeden yemeğimizi yer, sohbet ederiz” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA OLACAK"

Özel “CHP’de kim kimle iletişim kuruyorsa, sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir. Mansur Bey de bu akşamki yemekle ilgili bilgi verdi. Ben de memnuniyetimi ilettim, Ekrem Bey’in de açıklamasını takip ettim. Önümüzdeki haftalarda olacak bir yemek” diye konuştu.







