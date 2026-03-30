'İmamoğlu'na destek' protestolarına katılan 139 kişi hakkında beraat kararı verildi

30.03.2026 14:46:00
Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde yapılan protestolara katılan 139 kişi hakkında "delil yetersizliği ve suç unsurunun oluşmaması" gerekçesi ile beraat kararı verildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan 'Saraçhane' eylemleriyle ilgili "Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri kanuna muhalefet" ettikleri gerekçesiyle yargılanan 139 kişiyle ilgili karar verildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 kişinin "delil yetersizliği ve suç unsurunun oluşmaması" gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Mahkeme, ikinci duruşmada, sanıkların savunmalarında bahsettikleri olaylarla ilgili, “20.06.2025 ve 30.06.2025 tarihli celselere ilişkin SEGBIS çözümleri dosyaya sunulduktan sonra sanıkların savunma ve beyanlarında bahsettikleri hukuka aykırı süreçler ve işlemlerle ilgili iddialar hakkında ilgili kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması” şeklinde karar vermişti. Sanık avukatları söz konusu kararı ayakta alkışlamıştı.

 

 

Saraçhane direnişi: Mıknatıs gücü!
CHP’nin Saraçhane mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 99’uncusunu bu akşam Saraçhane’de düzenliyor. Saat 20.30’da başlayacak dev buluşma öncesi bölgede birçok yol trafiğe kapatılırken, İstanbul Emniyeti alternatif güzergâhları açıkladı.
Aynı gerekçe, aynı sonuç: Saraçhane davasında dördüncü duruşmada da karar çıkmadı! 139 sanıklı Saraçhane davasının dördüncü duruşmasında da karar çıkmazken, mahkeme bilirkişi raporu ve belge eksikliği gerekçesiyle dosyayı bir kez daha erteledi. Avukatların beraat taleplerini reddeden mahkeme, yeni inceleme ve yazışmaların ardından davayı 30 Mart 2026’ya bıraktı.