İmamoğlu'ndan son gelişmelere ilişkin açıklama: 'Kararlı mücadelemiz devam edecek'

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik 6. dalga operasyonla ilgili 11 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, yürütülen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden ''Artık milletçe tutsağız, milletin iradesi tutsak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği, umutlarımız, aile kutsallarımız, işimiz gücümüz, yaşama sevincimiz, bereketimiz tutsak. Kararlı mücadelemiz elbette milletimizle el ele devam edecek!'' mesajını verdi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Aziz Milletim,

Size Kurban Bayramı’ndan önce hissettiğim derin üzüntülerimi, kaygılarımı anlatmak, ülkemize verilen büyük hasarları görerek seslenmek istiyorum.

Belediye başkanlarımızı, siyasi arkadaşlarımı, onurlu bürokratlarımızı ve yol arkadaşlarımızı tutuklu zannetmeyin. Senaryosu önceden yazılmış bir film sergileniyor adeta.

Önce şafak baskınları ve gözaltı, ardından 5 gün boyunca pislik içinde, havasız, aç, susuz bir ortamda bekletilen ve tutuklanarak Silivri’ye gönderilen insanlar…

Düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri uygulanıyor. Silivri’de tutuklu bulunan arkadaşlarımız başka şehirlere naklediliyor, avukatları ve aileleriyle görüş imkanları kısıtlanıyor, zorlaştırılıyor.

Aziz Milletim,

Vicdanı olan, adalete inanan, “Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır” diyen, milletimize sesleniyorum;

Sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, sosyalist demokratlara, liberal demokratlara sesleniyorum.

Artık milletçe tutsağız, milletin iradesi tutsak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği, umutlarımız, aile kutsallarımız, işimiz gücümüz, yaşama sevincimiz, bereketimiz tutsak.

''KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK''

Kararlı mücadelemiz elbette milletimizle el ele devam edecek!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!

Millet Büyüktür!''



