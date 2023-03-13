"Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün" diyen Recep Terzi: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19'a yakalandığı dönem kullandığı "Allah'ım Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" ifadesiyle dikkat çeken oyuncu Recep Terzi'den 'özür' geldi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Terzi, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 18:03
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İktidara yakınlığıyla bilinen oyuncu Recep Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür diledi.

Terzi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da etiketlediği gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ekrem İmamoğlu’ndan sonrada sayın Kılıçdaroğlu ve dahi kırdığım tüm yıprattığım sevenlerinden özür dilerim. Kimseye bir video içeriğinde kötü sözüm olmadığı için bir tweetle özrümün kabul edilmesini diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Terzi Covid-19'a yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Allah'ım her tweet'imi şikayet edip dava açan ve beni tehdit edip rencide eden Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" yazdı. Terzi, sosyal medyada paylaşımlarının tepki görmesinin ardından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat isteyeyim, adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteseydim" demişti.


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