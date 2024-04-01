İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden sonra bugün İstiklal’e çıktı, yurttaşlarla sevincini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 20:49
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Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde yüzde 51.14 oy alarak yeninden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, bugün İstiklal Caddesi’nde yurttaşlarla sevincini paylaştı. Çok sayıda yurttaş, İmamoğlu ile fotoğraf çekildi.  

 

 


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