İmamoğlu 'Silivri' günlerini ilk kez anlattı, gençlere teşekkür etti: 'Gönlümden geçen ne varsa yaşattılar...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda görüldü.

Duruşma arasında basın mensupları ile sohbet eden İmamoğlu, “Cesaret isteyen Nutuk okusun. Satır satır Nutuk okuyorum. Nazım Hikmet’in tüm şiirlerini okuyorum. Bir de dağıttığım Kur’an Meali var, Mustafa Esad onu okuyordum” dedi.

"MİTİNGLERDEN ÇOK MEMNUNUM"

Protesto eylemlerinde genç yoğunluğa dikkat çeken İmamoğlu, “Gençlere herkes apolitik diyordu ben, inanmıyordum. Gönlümden geçen ne varsa yaşattılar. Alınlarından öpüyorum. Gençlerin serbest kalmasını talep ediyorum. Saraçhane mitinglerinden çok memnun kaldım. İçerde televizyonda 4-5 kanal var oradan takip ettim. Biri malum kanal” ifadelerini kullandı.

"NEZARETHANEDE ÇOK KİLO VERDİK"

İmamoğlu, cezaevi rutinine ilişkin de şunları söyledi:

"Gün içinde çok fazla ziyaretçi trafiği oluyor. Gündüzleri görüşme yapıp akşamları kitap okuyorum, yemeğime dikkat ediyorum. Burada iyi besleniyorum. Bir tek, burada istediğim gibi spor yapamıyorum. Nezarethanede 5 gün boyunca bir şey yemedik. O anlar çok kilo verdik. Moralliyiz."