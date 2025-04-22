İmamoğlu, Silivri'den seslendi: 'Bu, İstanbul’a yeni bir ihanet girişimi!'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında “En büyük hayalim” diyerek duyurulan “çılgın proje” Kanal İstanbul, çevresinde başlayan 24 bin konutluk TOKİ inşaatıyla yeniden gündemde...

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını yüzde 100’den 0’a indirmişler" demiş, Kanal İstanbul projesinin fiilen başlatıldığına dikkat çekmişti.

İMAMOĞLU, "YOKLUĞUMU FIRSAT BİLDİLER" DEMİŞTİ

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” demişti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun sözleri üzerine gözlerin çevrildiği bölgede, onlarca iş makinası geniş bir alanda çalışmalara aralıksız devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIM

Son olarak, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.

"İSTANBUL’A YENİ BİR İHANET GİRİŞİMİ"

"Milletime sesleniyorum; bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar. Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var.

İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuz’u savunmamıza gölge düşüremezsiniz."