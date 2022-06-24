İmamoğlu, tüm İstanbulluları 'İstanbul Senin' uygulamasını indirmeye çağırdı

24 Haziran 2022 Cuma, 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk demokrasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan 23 Haziran 2019 seçimlerinin 3. yıl dönümü sebebiyle; İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Hizmette 3'üncü Yıl Sunumu'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, eski İBB Başkanlarından Nurettin Sözen, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

İstanbul’da geçen 3 yılını değerlendiren ve hayata geçirilen icraatlara değinen İmamoğlu, konuşmasında 'İstanbul Senin' uygulaması hakkında bilgi verdi.

"ORADAN DERTLERİNE ÇÖZÜM BULUYOR OLACAĞIM"

Tüm İstanbulluları, 'İstanbul Senin' uygulamasını indirmeye çağıran İmamoğlu; şöyle konuştu:

"Belediyemiz iştiraklerinin en çok kullanılan uygulamalarını, 'İstanbul Senin' adlı süper uygulamamızla birleştirdik. 300 bine yakın hemşerimiz, bu uygulamayı indirdi. Salonda ve bizi izleyen vatandaşlarımızdan, henüz indirmemiş olanlar varsa; lütfen 'İstanbul Senin' uygulamasını indirsinler. Çünkü, oradan sadece kurumlarımızın hizmetlerini değil, oradan ben de İstanbullu hemşerilerimle hem konuşuyor, hem dertleşiyor, hem de dertlerine çözüm buluyor olacağım. Bu sayede İstanbullular dijital kimlik ve mobil ödeme hizmetinden de yararlanıyorlar."

ÖZELLİKLERİNİ ANLATMIŞTI

Geçen yıl 'İstanbul Senin' uygulamasının tanıtımını yapan İmamoğlu, uygulamanın kullanım alanlarını şöyle örneklendirmişti:

İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, 'İstanbul Senin'deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek. Yanınızda cüzdanınız yoksa da cep telefonunuzun içindeki bu Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan yararlanabileceksiniz.

Fatura ödemek için kuyruğa girme derdi 'İstanbul Senin' ile ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturalarını, çeşitli fatura ödeme noktalarından veya banka şubelerinden ödemekte olan İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve diledikleri zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.

'Söz Senin' mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.

'Otobüsüm Nerede' mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.

Sanat severler tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alabilecek.

Yardımseverler, bir iyilik hareketi haline gelen 'Askıda Fatura' icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

'Çözüm Merkezi' mini uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip, çözüm isteyebilecekler.

'İstanbul Senin' platformunda kullanıcılar; dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, bu süper uygulamanın içinde saklayabileceksiniz.

'İstanbul Senin' uygulamasını App Store'dan ya da Google Play Store'dan indirebilirsiniz.