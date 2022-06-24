Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar yapıyorlar'

24 Haziran 2022 Cuma, 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” Sunumu'nda konuşuyor.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor. Bir yandan akaryakıta, enerjiye yapılan büyük zamlar ve dövizdeki hızlı artışlar belediyelerdeki gelir gider dengesini inanılmaz derecede bozuyor. İnanın maliyet hesaplayamıyoruz. İhalelerimize firmalar artık girmemeye başladı çünkü maliyetlendiremiyorlar. Diğer yandan artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediyemizde ayırdığımız paylar inanılmaz rakamlara doğru çıkmakta. Görevi devraldığımızdan bu güne sosyal yardıma ayırdığımız bütçe tam 6 katına ulaşmak üzere.

İstanbul'un çok büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı içinde bulunan belediye yönetimine destek olmak hiç kuşkusuz merkezi yönetimin görevidir. İstanbul'un geleceğini karartacak politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

"O CÜMLELERİN SAHİBİ ERDOĞAN"

'Merkezi hükümet İBB'ye adeta politik terör uygulamıştır' diye başlayan cümle.. O cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor. Nasıl da bugünü anlatıyor, sanki bugünü anlatıyor, sanki ben demişim gibi. O cümlelerin sahibi ben değilim. O cümleleri 1995'in Mayıs ayında kuran kişi bugünün cumhurbaşkanı sayın Erdoğan. Bugün ben ne desem inanın az gelir.

İBB'ye yönelik hukuk ve edep dışı uygulamaların haddi, hesabı yok. Yaptıklarını saymaya başlasam burada başka bir şey konuşmaya vaktimiz kalmaz. Ülkemiz adına hüzünleniriz. Onun yerine ben bütün bu hukuk dışı, baskıcı uygulamaları yapanlara bir soru sormak istiyorum. Bütün bu zorbalıklarınız ve ayak oyunlarınız işe yarıyor mu? Ne yaparsanız yapın, bizim daha iyi hizmet sunmamızı, yeni yatırımlar yapmamızı, kangren haline getirdiğiniz sorunlara çözüm üretmemizi engelleyebiliyor musunuz? Asla, asla.

"ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLDİĞİ İÇİN SOSYAL YARDIMLAR YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Biz, kamu yatırımlarını bir avuç insanın zenginleşme aracı olarak görmüyoruz. 3 yıldır tüm harcamalarımızı şeffaf, katılımcı ve yalnızca kamu yararı gözeterek yapıyoruz. Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi sürekli geliştiriyor ve bu kriz koşullarında bile yatırımlarımızı istikrarlı bir şekilde artırıyoruz. Sosyal yardımları siyasi istismar alanı olmaktan çıkarttık. Bu sosyal destek ve yardımları ülke bu kadar kötü yönetildiği için yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. İnsanların yardımı ve destekle hayat sürdürmesine dayalı bir sistem uzun süre ayakta kalamaz.

6'LI MASA MESAJI

Çok yakında Millet İttifakı'nın ve 6'lı masanın genel seçim zaferiyle bütün Türkiye tam da bu anlayışla yönetilecek. Tam da o zaman bizlerde İstanbul'da çok daha büyük başarılara adım atacağız.

Aynı anda 10 metro inşaatını yöneten yegane şehiriz. Bizden önceki 25 yıl boyunca 5 km altında kalmış olan ortalama yıllık raylı sistem inşaatını tam 2.5 katına katladık. Bu 25 yıllık ortalamanın ilk 4 yılını söylesem birilerinin çok ağrına gider onun için söylemeyeceğim onu.

"2022'Yİ ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLERLE BİTİRECEĞİZ"

Çıkardıkları her engeli aştık. 2022'yi çok güzel sürprizlerle bitireceğiz.

Bazı ulaşım projelerimiz merkezi yönetimin kararsızlığı sebebiyle hizmete konulamadı. Merkezi yönetim bizim gösterdiğimiz kararlılığı gösteremiyor. Cumhurbaşkanlığına bu konuyu açtığımızda hepsi kaçıyor. Bu sözlerin de kime ait olduğunu anladınız.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK HESAPLAR VAR"

Yaşadıklarından dert yananlar iktidar gücüne sahip oldular, yaşadıklarının misli misli fazlasını yaşatmakta besir görmüyorlar. Bu sürecin neresinde adalet var neresinde kalkınma var? Ama her şey çok güzel olacak. UKOME'nin yapısını niye değiştirdiklerini anlamadık. Yeni anlıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar, ne yazık ki utanç verici şeyler yapıyorlar.

"SİYASİ İSTİSMARI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

İktidar, gençlerin hayallerini ve umutlarını çalıyor. Düşünsenize koca İBB'nin bir yatak yurdu yok ama binlerce yatak yurdu olan bir kısım vakıflara destek olma bilinci bizim ahlakımızda yoktur. Çocuğunuzun, ailenizin ferdi olan kurumlara destek olmak, kamu kurumları üzerinden destek olmak ayıptır, zulümdür, milletimizin ahlakına, inancına sığmaz. Biz yurtlarımızla, eğitim desteklerimizle gençlerin önünü açıyor, umutlarını yükseltiyoruz.

İktidar, kadınları eve hapsediyor, görünmez kılıyor biz kreşlerimizle, anne kartımızla kadınların hayata katılmasına destek oluyoruz. Bizim İstanbul'da elde ettiğimiz sonuç iktidarın, muhalefeti karaladığı her iftirayı boşa çıkarıyor. 'Bunlar gelirse yönetemez, sosyal yardımları keserler' dediler. Biz hem yaygınlaştırıyor, siyasi istismarı ortadan kaldırıyoruz.

Her alanda engellendik. Projelerimize onay vermediler. Kim ne derse dersin, kim hangi engeli çıkarırsa çıkarsın biz bu şehre yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu şehrin sahibi 16 milyon İstanbullu. Bu ülkenin sahibi 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu gerçeği kabullenmek istemeyenler, kendilerini herkesin üstünde görenler için yolun sonuna geldik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru giderken, önümüzü büyük bir uzlaşmanın ışığı aydınlatıyor. Tüm CHP'nin iradesinin Millet İttifakı ve 6'lı masadaki temsilcisi, sözcüsü ve lideri genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de değişim isteyen, farklı kesimlerin birleştirilmesine liderlik ediyor. Millet İttifakı ve 6'lı masa bu ülkede adalet, eşitlik, huzur, refah ve değişim isteyen herkesin en büyük umududur. Millet İttifakı'nın iktidarında İstanbul'un sorunlarının çok daha hızlı çözüleceğini görebiliyorum.