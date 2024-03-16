İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşması sırasında bir şahıs Kuran göstermişti. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 20:24
İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı
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CHP'nin adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nun Çekmeköy-Samandıra Etabının Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açılışta konuşurken alandan bir kadın elinde Kuran'ı sallayarak İmamoğlu’nu protesto etti.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Tepki gösteren kalabalığı sakinliğe davet eden İmamoğlu, “Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sancaktepe ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde:

(B.K) adlı şahsın “Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme, Hakkı olmayan yere tecavüz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali” suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir.

"TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."


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