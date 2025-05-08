İmamoğlu’na sosyal medya sansürü: Mansur Yavaş’tan ‘gerekçe’ tepkisi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 20:09

Güncelleme: 08.05.2025 - 20:09

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'nin Avrupa Günü kapsamında düzenlediği resepsiyona katıldı.

Yavaş, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Yasaklara karşıyız. Yapılan işlerin hukuka uygun yapılmadığını gösteriyor. Buna karşı hamle yapmak lazım. Siyaseten bunları yanlış buluyoruz. Çünkü bu iktidar iş başına gelirken yasaklara karşı çıktığını, yasakların olmayacağını söyleyerek gelmişti, ama maalesef sürekli olarak bir bahaneyle yasaklanıyor. Bir de üstelik gerekçeye baktığınız zaman sanki hüküm verilmiş gibi, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilmiş gibi gerekçeler var ki bunlar asla kabul edilemez. Bunlar insan haklarına aykırı. Ortada karar yok bir şey yok. Sürekli böyle yasaklamalar işi daha da büyütecektir. Biz de buna karşı çıkmak, Ekrem Başkanla dayanışma göstermek için böyle bir hamle yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

“DİYECEK LAF BULAMIYORUM, GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, idari yargı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yargı sisteminin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Geciken adalet, adalet değildir ve milletimizin bizden en büyük beklentisi de makul sürede yargılanma hakkının korunmasıdır" demişti.

Yavaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok doğru söylemiş. 2002'den beri aynı iktidarın herhalde çıkarttığı bunca yargı paketlerine rağmen sayın Bakanın hala bundan şikayet etmesi son derece ilginç. Diyecek laf bulamıyorum. Haklı, geciken adalet, adalet değildir! Ümit Özdağ'ın duruşması kaç ay sonraya verildi. Ceza alacağını düşünmüyorum ama ceza alsa bile fazlasıyla yatmış olacak. Neyi yargılayacaksınız? Kaldı ki Ekrem Başkan’a dair iddianame hazırlanacağına dair hiçbir emare görünmüyor. O zaman tutuklu tutmayacaksınız. Tutukluluk istisnadır. Bunları Sayın Bakan da hepimiz kadar biliyor. Dolayısıyla adalet çabuk gerçekleşecekse bir an evvel iddianamelerin ve yargılamaların başlaması ama tutuksuz olarak devam etmesinde yarar var. Çünkü bu şu anda insan hakkını zedeliyor. Masumiyet karinesini zedeliyor. Bunların hukukta yeri yok. Beraat ettikten sonra cezaevinde geçirilen günlerin telafisi hiçbir şekilde yapılamaz. Onun için bir an evvel gerçekten hukuk uygulanacaksa bu ülkede derhal tahliye edilmeleri lazım. Adaletin de çabucak gerçeklemesi lazım. Tabii bu arada Ekrem Başkanın TRT'den canlı yayınlanarak yargılanmak istediğini de tekrar hatırlatıyorum."