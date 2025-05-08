ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'erişim engeli' tepkisi!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 08:27

Güncelleme: 08.05.2025 - 08:27

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

"BU HESABIM İMAMOĞLU'NUN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yavaş, "Mansur Yavaş 2025" adlı X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirerek, karara ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.

Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır."