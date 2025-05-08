ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'erişim engeli' tepkisi!

Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engeline tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş "Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'erişim engeli' tepkisi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 08:27

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

"BU HESABIM İMAMOĞLU'NUN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yavaş, "Mansur Yavaş 2025" adlı X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirerek, karara ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. 

Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #erişim engeli #Mansur Yavaş #Twitter

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