İmamoğlu’na verilen cezanın ardından 200 bin kişi Saraçhane’de buluştu: 'Hak, hukuk, adalet' geri göndü

16 Aralık 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak Türkiye’nin gündemine oturdu. Siyasiler ve yurttaşlar, İmamoğlu’na destek için tek yürek oldu. Desteğin ve demokrasi haykırışının adresi ise İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ydi. İmamoğlu ve 6’lı masanın liderleri Saraçhane’deki mitingde buluştu. Yuttaşlar, mitinge “Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür” sözleriyle davet edildi.

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir’i kapıda karşıladı. SP lideri Temel Karamollaoğlu, “hastane randevuları” nedeniyle mitinge katılamadı. Alandaki platforma, “Millet iradesine sahip çıkıyor” diye yazıldı. İmamoğlu ile altı lider, alana birlikte çıktı. Mitingde ilk söz alan İmamoğlu oldu. “Evinize hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, özetle şöyle dedi:

- Siz bir kere değil, iki kere belediye başkanı seçtiniz. Onlar, sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar.

"BU BİR KIRILMA ANIDIR"

- Bu ülkeyi yönetenlerin milletin iradesine karşı alerjileri var. Ne hukuk ne ahlak ne din ne iman. Hiçbir şeyi gözleri görmüyor.

- Bu kalabalığı harekete geçiren, ortak vicdandır. Bu bir kırılma anıdır. Bu bir adalet refleksidir.

- İstanbul’da bir israf düzeni kurdular ve sonsuza kadar sürsün istiyorlar. İsraf düzenine son verdik. İstanbul’da bir “insaf düzeni” kurduk. O yüzden bu yaptıkları.

- En yüksek hürriyeti, en yüksek eşitlik ve adaleti nasıl sağlayıp koruyacağız? Cevabını veriyor Atatürk: “Tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmasıyla.” Türkiye bugün işte böyle bir yol ayrımındadır.

- Milletin egemenliğini kabul edenlerle milli iradeye alerjisi olanlar arasında bir tercih yapmak zorundayız. Bunun için “6’lı masanın en çalışkan neferi olacağım.”

"UMUDUNUZU KESMEYİN"

- Onlardan ve onların dikte ettirdiği yok hükmündeki kararlardan korkmuyorum. Benim sığınacak hâkimlerim, savcılarım, mahkemelerim yok. Benim arkamda sizler varsınız. Bu masanın vatansever liderleri ve onların kurduğu Türkiye ittifakı var.

- Namık Kemal’in dediği gibi, “Zulüm ne kadar pervasız olursa olsun, zulmün binasını biz yıkarız. Dünyanın merkezine gömseler de yerküreyi patlatır çıkarız.” Umudunuz hiç eksilmesin. Birlikte bu karanlık günleri aşacağız.

- Asla üzülmeyeceğiz ama daha büyük bir azimle mücadele edeceğiz. İnanın 2023 çok güzel olacak. Hepimiz için çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.