İmamoğlu'ndan 29 Ekim'de 'değişim' vurgusu: 'Mücadele devam ediyor'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir video mesaj yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkedeki esas sorunun siyasal, kurumsal ve toplumsal düzendeki çürüme olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor" dedi.

İmamoğlu'ndan 29 Ekim'de 'değişim' vurgusu: 'Mücadele devam ediyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.

İmamoğlu, video mesajda, "Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor. Yola çıktık, kararlılıkla yürüyoruz" dedi.

KUTLAMALARA DAVET ETTİ

İmamoğlu Şişli’deki Atatürk Evi’nden yaptığı paylaşımda, tüm yurttaşları bu akşam düzenlenecek Cumhuriyet kutlamalarına  davet ederek, "Yola çıktık, kararlılıkla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL SINAVIMIZ ÇÜRÜMEYİ DURDURMAK"

Sözlerine, "Şişli'deyiz, Atatürk'ün evindeyiz. Yurttaşlarım, kıymetli hemşerilerim Cumhuriyetimizin 101. yılı kytlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun" diyerek başlayan İmamoğlu, Cumhuriyet'in büyük savaşlardan, yıkımlardan geçerek halkı millet egemenliğine dayanan devlete sahip kılan düzen olduğunu kaydetti.

Ülkedeki esas sorunun siyasal, kurumsal ve toplumsal düzendeki çürüme olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Asıl sınavımız bu çürümeyi durdurmak, yenilenmek ve yeniden ayağa kalkmaktır" dedi.

Çözülemez diye bakılan büyük sorunların çözümünün demokratik bir ortamda, toplumsal mutabakatlarda olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Devletin kendini eşit hissetmeyen tüm yurttaşları ile barışmaya ihtiyacı var, umutsuz gençlerle barışmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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