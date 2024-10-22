Bahçeli’den ‘Öcalan Meclis’e gelsin’ çağrısı… İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 19:28

Güncelleme: 22.10.2024 - 19:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süreyyapaşa Çarşısı Tesis Yönetim İmza Töreni'ne katıldı.

Törende, projeye ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, daha sonra gündeme dair başlıklara değindi.

Terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu, "Bu memleketin kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Büyük meseleler; müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla derlenip, toparlanır" dedi.

"BÜYÜK MESELELER ORTAK AKILLA, MİLLİ BAKIŞLA ÇÖZÜLÜR"

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Bu memleketin hiçbir konusu, hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Bu memleketin büyük meseleleri veya bu memlekete ait her konu, samimiyetle, içtenlikle, her insanını koruyan bir anlayışla, müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla, her insanını o milli çatının altında toplayacak bir duruşla derleyip toparlamayı gerektirir.

“MİLLETİN BAŞINA BAŞKA BELALAR AÇARSINIZ"

Bu bağlamda yürünecek her yol, söylenecek her doğru söz, ortaya konacak her tutum ve tavır bizde saygı görür. Ama bu tür, kamusal işler, toplumun, milletin geleceğini ilgilendiren önemli hususlarda, iş birliğini, birlikte hareket etmeyi ortaya koymadığınız takdirde, o zaman bu milletin başına başka belalar açarsınız. Allah bu milleti belalardan korusun.

"ALLAH BU MİLLETİ 'BEN BİLİRİMCİLİKTEN' KORUSUN"

Ve bu milleti "Ben bilirimcilikten" korusun. Bu milleti ortak akılla, birlikte düşünmesine, beklentisine, "Benim insanım benden ne istiyor", "Onu nasıl sağlamalıyım", "Niye mahcup duruyor köşesinde", "Niye boynu bükük, niye suratı asık", "Bir toplum niye kendini geride hissediyor", bütün bunları düşünerek, Türkiye'nin, bu güzel canım cumhuriyetin, 86 milyon insanın, mutlu ve huzurlu olduğu, "Ben bu toprakların eşit hissedarıym kardeşim", "Benim başım dik", "Benim çocuğum çalışırsa liyakatiyle işe girer", "Benim evladım çalışırsa en tepeye çıkar" duygusunu her anne babaya verdiğimiz bir memleket var ederiz. Bizim yolumuz bu yolculuktur, kimse vazgeçiremeyecek.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları söylemişti:

"Teröristbaşı işin içinde olmazsa, bir şey çıkmaz" diyenlere de sesleniyorum. Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa; gelsin TBMM Dem Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlığı gösterirse, umut hakkının kullanılmıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."