Ekrem İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 22:55

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 23:01

İBB Başkanı İmamoğlu, yarın (20 Ocak) Kastamonu’yu ziyaret ederek, İBB tarafından yapımına katkı sağlanan Daday Belediyesi kapalı Pazar yerinin açılışını yapacak. İmamoğlu, aynı zamanda şehir merkezini de ziyaret ettikten sonra esnafla da buluşacak. İmamoğlu, daha sonra Safranbolu’ya geçerek burada da tamamlanan yatırımların açılışını yapacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde de aralarında Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari’nin de bulunduğu 15’ten fazla şehri ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi.

YURTTAŞLARLA BULUŞACAK

İstanbul’da nüfusu fazla olan illere çeşitli yardımlarda bulunan İBB, aynı zamanda bu şehirlerde terminal, pazar yeri, altyapı gibi çeşitli yatırımlara da imza atıyor. İmamoğlu’nun, inşası tamamlanan yatırımların açılış törenlerine katılarak, vatandaşla da bir araya geleceği belirtiliyor. İmamoğlu, son olarak Ekim ayında da İBB’nin yapımına katkı ve destek verdiği Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılışına katılmıştı.