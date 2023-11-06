İmamoğlu'ndan babasını kaybeden Babacan'a taziye ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasını kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti. DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Vefat haberini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Sosyal medya hesabından bir mesaj da yayımlayan İmamoğlu, "DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduk. Sayın Başkanın Babası Hilmi Babacan'a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduk. Sayın Başkanın Babası Hilmi Babacan'a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/JO0RJH2OJa— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 6, 2023
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