İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: "Alet olmayacağım"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, “Bugün işsizlik, yoksulluk, okulların, yurtlarının yetmediği bir ülke pozisyonunu tartışıyoruz. Böyle yoğun bir gündem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda gerçekleştirilen “TBM Geçiş Töreni”nde katıldı.
İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, “Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'A YANIT VERDİ
Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin ellerindeki belediyeleri yönetemediği, hizmetlerin aksadığı, vaatlerini yerine getiremedikleri yönündeki açıklamaları soruldu.
İmamoğlu ise soruya, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nı örnek göstererek yanıt verdi. İmamoğlu, “Yüzde 3 düzeyinde aldık. Yani durmuş bir hattı, yaklaşık iki yıl. 2 yıl üstüne aldık başladık ve bugün yüzde 40'lara ulaştık. Aslında sorunun cevabı bu” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu devamında, “Bugün işsizlik, yoksulluk, okulların, yurtlarının yetmediği bir ülke pozisyonunu tartışıyoruz. Böyle yoğun bir gündem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım” dedi.
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