İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' sorusuna yanıt: 'Yolculuğumuz kesin ve çok önemli'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 'genel başkanlığı'na aday olup olmayacağı yönündeki soruya "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:18
İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' sorusuna yanıt: 'Yolculuğumuz kesin ve çok önemli'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak üzere gittiği Hacıbektaş’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PARTİ İÇİNDE DE DÜŞÜNCELERİMİZ VAR..."

İBB Başkanı İmamoğlu "Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Siyaset şu anda anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim.”


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