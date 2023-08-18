CHP'de değişimciler, Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye yöneliş nedenini anlattı: İstanbul korkusu

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

CHP’de seçim yenilgisi sonrası başlayan “değişim” tartışmalarında adı genel başkanlıkla anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hafta yaptığı açıklama ile İstanbul’a yeniden aday olduğunu açıkladı. Rotasını önce belediye başkanlığına sonrasında ise 2028 Cumhurbaşkanlığı’na çevirdi.

(Ekrem İmamoğlu)

Partide değişim isteyenler, İmamoğlu’nun neden belediyeye yöneldiğine ilişkin “Ekrem Bey’in değişim çıkışını yaptığından bu yana herkesin aklında ‘Kurultayda genel başkanlığa aday olursa İstanbul ne olacak’ sorusu vardı. İnsanlar İstanbul’un bırakılıp gidilmesini, yeniden AKP’ye geçmesini istemiyordu. Ekrem Bey seçmende ‘İstanbul’u kaybedeceğiz’ korkusunu gördü. O soru işaretini kaldırmak istedi. Bu nedenle de hem görevine devam etmek istedi hem de yeni döneme talip oldu” değerlendirmesini yaptı.

‘TÜRKİYE’Yİ KAZANMAK İSTEDİ’

İmamoğlu’nun “belediyeye yönelerek bir koltuk derdinde olmadığını” da söyleyen kaynaklar, “Ekrem Bey konuşmasında ‘CHP’lilerin ikinci parti olmakla, küçük iktidarlarla mutlu olmayacaklarına inanıyorum’ vurgusunu yaptı. Yani belli bir oy oranına takılan, kazandığı birkaç belediyeyle mutlu olan bir CHP’ye talip olmuyor. CHP’nin iktidarına talip oluyor. Ekrem Bey İstanbul’u kazanmanın Türkiye’yi kazanmak olduğunu biliyor. Bu nedenle de yaptığı açıklama ile bir koltuğa, makama talip olmadığını; Türkiye’yi kazanmak istediğini, CHP’yi iktidara taşımak istediğini gösterdi” dedi.