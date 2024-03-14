Murat Kurum 'reklam' harcamalarında İmamoğlu'na 3 kat fark attı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:47

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:35

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adayların sosyal medyadaki reklam harcamaları artış gösterdi.

10 Haber'in aktardığına göre medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel, son 30 günü dikkate alarak yaptığı incelemede, META'ya bağlı Facebook ve Instagram verilerini sıraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sık sık reklam harcamaları üzerinden yüklenen Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un sosyal medya reklamlarına 5 milyon 478 bin 391 lira harcayarak zirvede olması dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u ise yine Cumhur İttifakı'nın Antalya adayı Hakan Tütüncü takip etti. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu listede 3'üncü sırada yer alırken Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ ise 1 milyon 417 bin lira harcama ile 4'üncü sırada yer aldı.

İŞTE ADAYLARIN SOSYAL MEDYAYA HARCADIĞI REKLAM PARALARI

1- Murat Kurum: 5.478.391 TL

2- Hakan Tütüncü: 2.438.249 TL

3- Ekrem İmamoğlu: 1.628.799 TL

4- Hamza Dağ: 1.417.569 TL