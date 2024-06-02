Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, 4 yurttaşın sağ olarak kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:32
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin İmamoğlu'ndan açıklama
Abone Ol google-news

Küçükçekmece'ye bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Konuya ilişin açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiye ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini aktardı. 

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun.

 

 


Ekrem İmamoğlu haberleri İmamoğlu haberleri küçükçekmece haberleri Bina haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Küçükçekmece'de bina çöktü

Son Dakika... Küçükçekmece'de bina çöktü
Küçükçekmece’de metrobüste yangın

Küçükçekmece’de metrobüste yangın
Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan şahıslar gözaltına alındı

Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan şahıslar gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler