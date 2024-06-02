Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin İmamoğlu'ndan açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, 4 yurttaşın sağ olarak kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Küçükçekmece'ye bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Konuya ilişin açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiye ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini aktardı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun.
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 2, 2024
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