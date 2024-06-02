Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin İmamoğlu'ndan açıklama

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:32

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:37

Küçükçekmece'ye bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Konuya ilişin açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiye ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini aktardı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun.