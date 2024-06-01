Son dakika... Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Belediyeler Birliği Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için adaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katıldı. Özel daha sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının kim olacağı konusundaki soru üzerine "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" açıklaması yaptı.
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