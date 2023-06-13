İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: 'Mesele İstanbul'dan ibaret değil'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:20

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk'te gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, altın madalya sahibi sporcular Merve Dinçel, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve bronz madalya sahibi Görkem Polat, Emre Kutalmış Ateşli'ye hediye takdim etti.

"PARTİNİN İÇİNDE KONUŞMAYI VE OLGUN ÇÖZÜM BULMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum" dedi.

İBB Başkanı şöyle devam etti:

"Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum."

YARGININ HERKESE EŞİT VE ADİL UYGULANDIĞI BİR ÜLKE HAYAL EDİYORUZ

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan ve 15 Haziran'da ilk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili de İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Beylikdüzü döneminden kalma, danıştayın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz.

Suçumuz, kusurumuz varsa, görevimiz gereği ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. Eksiğimiz varsa onu da gereği neyse, onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde, onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur."

"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"

Değişim vurgusu yapan İmamoğlu'na, "Değişimden kastınız nedir?" diye de soruldu.

İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız gibi İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Onun da, bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktadır İstanbul… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.

İmamoğlu'nun "değişim" çağrısına yönelik değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, bunun "gayet güzel bir çağrı" olduğunu, değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu hatırlatmıştı.

Bu değişimin "bugün olmasa yarın, olmazsa öbür gün" olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetmişti:

"Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Çünkü halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir? Halk sizi seçti İstanbul'a, sizi seçti Ankara'ya, sizi seçti Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın. Olmaz. Siyasetin temeline aykırıdır bu. Bu, bunlar siyaset yapmasın anlamına gelmiyor ama öncelik budur çünkü İstanbullu seni seçti, Ankaralı seni seçti, İzmir'i, Manisa'yı, Aydın'ı seçti. Buralara hizmet edin. Vaatleriniz, taahhütleriniz var, bunları yapacaksınız. İşin kuralı budur, işin doğası da budur zaten.

Bu, şu anlama gelmez, 'Siz sadece orada kalın başka hiçbir şey yapmayın.' Hayır, onu söylemedim ben. Oradan genel siyasete de girebilirler, genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in gelecekte ne olması gerektiğini de düşünmek zorundayım. Yine bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından yönetilmesi gerekir."

"KAZANDIĞIMIZ BÜYÜKŞEHİRİ NEDEN BAŞKA PARTİYE VERELİM?"

"Dolayısıyla seçimden önce orası terk edilmemeli görüşündesiniz" yorumuna Kılıçdaroğlu, "Başka ne olabilir. Biz kazandığımız bir büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim. Bana bunun haklı bir gerekçesi önüme konursa bir sorun yok" şeklinde karşılık vermişti.

Yapılacak kurultayda İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.