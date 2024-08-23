Metrobüs kullananlar dikkat: Bu duraklar kapanıyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:32

Güncelleme: 23.08.2024 - 11:44

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında sürdürülen çalışmalar nedeniyle bazı duraklar kısa süreliğine kapalı olacak.

Çalışmalar kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı'nın Beylikdüzü yönündeki kısmı yarın saat 18.00 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatılacak. Bu durak, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da yeniden kullanıma açılacak. Zincirlikuyu yönündeki durak ise çalışmalardan etkilenmeyecek.

Ayrıca, dün geçici olarak kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00 itibarıyla tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Metrobüs kullanıcılarının belirtilen tarihlerde alternatif durakları kullanmaları ve çalışmalara ilişkin uyarıları takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.