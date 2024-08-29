Son Dakika... Sefaköy'de metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:06

Güncelleme: 29.08.2024 - 11:24

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

38 KİŞİ YARALANDI

Seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 38 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.