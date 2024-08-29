Son Dakika... Sefaköy'de metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... Küçükçekmece Sefaköy’de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
38 KİŞİ YARALANDI
Seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 38 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya ilişkin 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in annesinin açıklamaları sonrası yayın kesildi
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- 'Erdoğan raporu' iddiasına SETA'dan yalanlama
- Netflix dizisi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi
- Galatasaray acil toplanıyor!
- İmamoğlu'ndan flaş 'taksi' açıklaması
- Niğde'de hasat devam ediyor: Bu yıl kilosu 13 TL
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı