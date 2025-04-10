Son Dakika... İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki
Son dakika haberi... İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.
"UYDURUK GEREKÇELERLE GAZETECİLERE SALDIRIYORSUNUZ"
Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.
Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"
Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2025
Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir…
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