Son Dakika... İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:35

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:41

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.

"UYDURUK GEREKÇELERLE GAZETECİLERE SALDIRIYORSUNUZ"

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.

Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"