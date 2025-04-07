İmamoğlu'ndan, Özgür Özel'e 'kurultay' tebriği: 'Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor'
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay'a dair bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkan adaylığından çekildi, eski milletvekili Berhan Şimşek ise başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.
“5 dakika geç kaldığımız için başvurumuz kabul edilmedi” diyen Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı.
Divan Başkanı Çavuşoğlu, Şimşek'i yalanladı ve "Bırakın 5 dakikayı Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır" dedi.
ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN
Tek aday olan Özgür Özel, 1171 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan seçimde 105 oy geçersiz sayıldı.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TEBRİK
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel için bir tebrik mesajı paylaştı ve partilileri kutladı.
İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.
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