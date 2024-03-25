İmamoğlu'ndan Pendik'te 'Kocaeli' çağrısı: 'Devam, yanınızdayız!'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası kapsamında dün Pendik’te yaptığı mitingte CHP Kocaeli Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin’i sahneye davet ederek, birlikte halkı selamladı.

CHP'li Bilgin ile birlikte sahneden Kocaelililere seslenen İmamoğlu:

"İstanbul ve Kocaeli birbirine çok etki edecek iki şehir. Biz de burada kadrolarımızla destek vereceğiz. Atasoy Başkanımla 1 Nisan’da Kocaeli’de Yepyeni Bir Dönem Başlayacak. Kocaelililere sesleniyorum, bize güç verin, sandıklara da sahip çıkın.

Sevgili Kocaelili hemşehrilerim sizi 1 oya bile sıkıntı gelmemesi için sandıklarda göreve ve mücadele etmeye davet ediyorum. Atasoy Başkanım ekibinize ve size güveniyoruz, devam, yanınızdayız, arkanızdayız!’’ ifadelerini kullandı.

