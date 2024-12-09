Sosyal medyadan hedef almıştı: Ekrem İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:09

Güncelleme: 09.12.2024 - 15:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisinde arkadaşlarıyla beraber şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X hesabından Dilek İmamoğlu’nun İtalya’da çekilen görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN HEDEF ALDI

Gökçek, "Dilek İmamoğlu, İtalya’da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur. Ya İstanbullular ne düşünüyor" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU

İTALYA’DA KAFASI İYİ

ORTALIĞI DAĞITIYOR…



EKREM GURUR DUYMUŞTUR…



YA ISTANBUL’LULAR NE DÜŞÜNÜYOR? pic.twitter.com/XVG9brd2TC — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 6, 2024

'BU HASSAS DAVRANILMASI GEREKEN BİR KONUDUR'

Gökçek'in bu sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na yöneltilen eleştirilerin anımsatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Çamura batmış bazı insanların, iktidarı temsil eden cümleler kurabilmesi ya da o temsiliyetle bazı siyasi görevlere gelmiş olması o kadar acı ki. Onların 'rakip' diye gözlerinin önüne koydukları bir insanın ailesini, eşini dahil bu tarz bir gündeme oturtmanın ne kadar büyük bir ayıp ve çirkinlik olduğunu görmemek mümkün değil. Benim eşim iyi yetişmiş bir Türk kadını. Kadınlar sokakta özgürce yürüyüp, şarkı söyleyebiliyor mu?

Türkiye'nin her köşesinde bunu sağlayabildik mi? Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı dahil dönem dönem bu özel yaşamın parçası olacak söylemlerle kadınları da rencide ettiği anlar olmuştur, aileleri de... Bu hassas davranılması gereken bir konudur."