İmamoğlu'ndan 'Sırrı Süreyya Önder' mesajı: 'Barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:54

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:55

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün gece kalp krizi geçiren ve ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bir "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

"BARIŞ İÇİN HİZMETLERINE DEVAM ETMESİNİ GÖNÜLDEN DİLİYORUM"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum."