Ekrem İmamoğlu'ndan 'Beylikdüzü' çağrısı!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 21:14

Güncelleme: 15.04.2025 - 21:14

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın (16 Nisan Çarşamba) Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yapılacak buluşmaya çağrı yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Biz adalete susamış Türk gençliğiyiz.



Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor.



Tüm Beylikdüzülü komşularımı ve… pic.twitter.com/LrdoD1kAQG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 15, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek olan buluşma saat 20.30'da Beylükdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilecek.